Хилькевич призналась, что разочаровалась в Серябкиной

Актриса Анна Хилькевич призналась в соцсетях, что ее разочаровало знакомство с певицей Ольгой Серябкиной, произошедшее в шоу "Выжить в Дубае".

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Оказалось, что Хилькевич представляла, что с Серябкиной у нее могут получиться дружеские отношения, но в итоге случилась совсем "другая история".

Хилькевич объяснила, что ее разочарование основано на несбыточных ожиданиях. Артистка объяснила, что представляла знакомство с певицей совсем по-другому и «нарисовала себе» возможные дружеские отношения с ней. Однако в итоге звезда получила «другую историю».

Она сказала, что не знает, как в итоге смонтируется шоу, но в отношении Серябкиной ее "сердечко разбилось".

В новом шоу звезды и обычные люди разделились на две команды, которые будут бороться за приз в 10 миллионов рублей. поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды будут соревноваться за возможность жить в отеле или в пустыне.