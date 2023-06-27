55-летняя телеведущая показала фигуру в бикини

Британская телеведущая Лиззи Канди поделилась откровенными кадрами и восхитила фанатов. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белом бикини с цветочным принтом. При этом волосы телезвезда распустила и уложила волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Образ манекенщицы дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов.

«Купальники вернулись! Я праздную это событие», — подписала она публикацию. Подписчики восхитились ее внешним видом под фотографией. «Красотка», «Просто вау», «Я люблю тебя», «Шикарная женщина», «Показывай фигуру чаще», — высказывались пользователи сети.