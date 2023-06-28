С щетиной и брутальнее Абрамова: что известно о новом бойфренде Алсу

Алсу на днях отправилась в мини-путешествие в Амстердам. Оказалось, что звезда улетела туда не одна, а с каким-то неизвестным мужчиной. Она опубликовала снимок, на котором видны только руки ее избранника и щетина.

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Поклонники не поняли: Ян Абрамов это или кто-то новый? Дело в том, что в последнее время регулярно появляются слухи о том, что муж Алсу изменил ей. При этом звезда не комментирует такие разговоры. Есть предположения, что пара распалась, и Алсу уже нашла себе другого.

Напомним, за годы брака Алсу и Яна Абрамова у них не только родились трое детей, но еще и случались странные истории. О том, что Ян изменяет жене, ходят разговоры регулярно с периодичностью в пару лет.