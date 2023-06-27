Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в купальнике

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась роликом в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в TikTok.

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35-летняя манекенщица снялась в купальнике бирюзового цвета, стоя напротив бассейна. Знаменитость показала фигуру в бикини, параллельно распределяя по коже масло для загара бренда St. Tropez с помощью специальной перчатки. При этом волосы блогерши были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Грэм также надела солнцезащитные очки.

Подписчики оценили внешний вид модели в многочисленных комментариях под публикацией.

«Красотка», «Самая сексуальная модель», «Самая красивая женщина в мире», «Обожаю тебя», «Красивая Эшли», «Просто вау», «Любимая!» — высказывались поклонники.