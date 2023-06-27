Карди Би ответила на обвинения мужа в измене и назвала его деревенщиной

«Послушайте, не обращайте внимания на эту деревенщину. Если бы я действительно занялась сексом с другим мужчиной, это было бы обнародовано. Не забывайте, что я Карди Би», — написала певица в соцсетях, отметив, что она не смогла бы встречаться с кем-то «обычным», потому что он «расскажет миру» об этом.