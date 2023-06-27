Ксения Бородина попала в бинго токсичных родителей
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бинго с фразами токсичных родителей.
Бородина предложила поклонницам рассказать, сколько у них совпадений. Звезда призналась, что ее родители редко использовали подобные фразы, однако часто ее сравнивали с окружающими. Также телеведущая сама использовала фразы из бинго.
Бородина призналась, что часто говорила дочерям «ты же девочка». Она считает, что так говорить детям не стоит. Она объяснила, что подобной фразой родитель словно говорит, что девочка не имеет право на свои эмоции.
«Все время говорят: «Ну он мальчик, ему можно. Ты же девочка! Тебе так нельзя». Понимаете? Ставятся запреты на какие-либо эмоции и это не очень хорошо. У ребенка должно быть проявление различных эмоций. Когда она злится, она может выражать эту эмоцию, когда она негодует. Не надо ничего терпеть. Если она хочет заплакать — она может заплакать и проявить эту же эмоцию. Это абсолютно нормально», — заявила телеведущая.
Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков — Марусю и Теону.
Ранее Бородина рассказала о минусах публичной жизни.