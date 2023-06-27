Ксения Бородина попала в бинго токсичных родителей

«Все время говорят: «Ну он мальчик, ему можно. Ты же девочка! Тебе так нельзя». Понимаете? Ставятся запреты на какие-либо эмоции и это не очень хорошо. У ребенка должно быть проявление различных эмоций. Когда она злится, она может выражать эту эмоцию, когда она негодует. Не надо ничего терпеть. Если она хочет заплакать — она может заплакать и проявить эту же эмоцию. Это абсолютно нормально», — заявила телеведущая.