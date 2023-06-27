42-летняя Кардашьян показала фигуру в откровенном купальнике

На снимках Ким Кардашьян позирует вместе с другими моделями в комплектах из новой коллекции Skims. За съемку отвечал известный американский фэшн-фотограф и друг звезды Стивен Кляйн . На одном из кадров 42-летняя Кардашьян лежит на спине мужчины в черном кожаном купальнике, состоящем из топа на молнии и миниатюрных трусов-стрингов, высоких латексных перчатках и лакированных сапогах на высоком каблуке. В официальном пресс-релизе Skims новую съемку назвали «самой провокационной» рекламной кампанией бренда.

Ким Кардашьян основала компанию Skims в 2019 году и начала с производства белья. Позже линейка товаров расширилась за счет домашней одежды, купальников, платьев и толстовок. Звезда реалити — не только основательница компании, она также держит контрольный пакет ее акций и выполняет роль креативного директора, выбирая ткани и лекала, определяя рекламные концепции и выбирая фотографов и моделей в случаях, если не она сама снимается в рекламе.