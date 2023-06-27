Бородина призналась, что ненавидит храпящих мужчин

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ее сильно раздражает мужской храп.

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"Ненавижу, когда мужики храпят. Если бы можно было сразу это знать, даже не знакомилась бы. И обожаю, когда не храпят. Просто сразу идеалити", - пошутила Бородина.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась.