Коулмэн заявила, что Фокс хорошо себя чувствует после госпитализации

Актриса Коулмэн заявила, что Джейми Фокс хорошо себя чувствует после госпитализации
Коллега актера Джейми Фокса по сериалу «Папа, перестань меня позорить» Порша Коулмэн рассказала о состоянии артиста после внезапной госпитализации. Поговорившую с журналистами на церемонии вручения премии BET Awards 2023 актрису цитирует WIO.
«Кое-что о Джейми: он всегда ценил личное пространство. Вы могли заметить, он не болтает о себе. Я говорила с близкими к нему людьми, он чувствует себя хорошо», — рассказала она.
Коулмэн напомнила, что Фокс не распространялся не только о своих болезнях, но и о своих романах.
«Когда я услышала в новостях [о его болезни], я попыталась связаться с ним, но Фокс решает свои вопросы в своем стиле. Отдыхает, все в порядке. Он вернется, верьте», — заключила она.
Джейми Фокс 12 апреля был экстренно госпитализирован со съемочной площадки его нового фильма с Кэмерон Диас. Спустя несколько недель близкие попросили молиться за здоровье актера. 13 мая дочь артиста Коррин назвала выдумками все предположения прессы о причинах госпитализации артиста.
Ранее агент актера Джейми Фокса в разговоре с NBC опроверг слухи о том, что артиста госпитализировали со съемок в начале апреля из-за побочных эффектов вакцины от коронавируса. Слухи об этом появились после слов звездного инсайдера Альфреда Бензы, который заявил, что Фокса госпитализировали из-за частичного паралича и слепоты, вызванных прививкой от COVID-19.