Коулмэн заявила, что Фокс хорошо себя чувствует после госпитализации

Коллега актера Джейми Фокса по сериалу «Папа, перестань меня позорить» Порша Коулмэн рассказала о состоянии артиста после внезапной госпитализации. Поговорившую с журналистами на церемонии вручения премии BET Awards 2023 актрису цитирует WIO.

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«Кое-что о Джейми: он всегда ценил личное пространство. Вы могли заметить, он не болтает о себе. Я говорила с близкими к нему людьми, он чувствует себя хорошо», — рассказала она.

Коулмэн напомнила, что Фокс не распространялся не только о своих болезнях, но и о своих романах.

«Когда я услышала в новостях [о его болезни], я попыталась связаться с ним, но Фокс решает свои вопросы в своем стиле. Отдыхает, все в порядке. Он вернется, верьте», — заключила она.

Джейми Фокс 12 апреля был экстренно госпитализирован со съемочной площадки его нового фильма с Кэмерон Диас. Спустя несколько недель близкие попросили молиться за здоровье актера. 13 мая дочь артиста Коррин назвала выдумками все предположения прессы о причинах госпитализации артиста.