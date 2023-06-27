В сети обсуждают новое фото дочери Анастасии Заворотнюк

«7 Дней»: дочь Анастасии Заворотнюк показала свою младшую сестру.

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Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Она разместила серию снимков с прогулки. На одной из фотографий запечатлена девочка. Фолловеры Заворотнюк и журналисты предположили, что эта девочка – младший ребенок Анастасии Заворотнюк, пишет «7 Дней».

В 2018 году Анастасия Заворотнюк родила дочь Милу. Актриса не рассказывала, как именно девочка появилась на свет. Некоторые журналисты предположили, что Заворотнюк прошла процедуру ЭКО, чтобы забеременеть. Вскоре после рождения Милы звезда «Моей прекрасной няни» заболела. Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк не выходит на связь с подписчиками в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

У Анастасии Заворотнюк также есть дочь Анна (1996 год) и сын Майкл (2000 год). Дети появились в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Анастасия и Дмитрий были вместе с 1994 по 2006 год. В 2006 году актриса стала встречаться с партнером по съемочной площадке «Моей прекрасной няни» Сергеем Жигуновым.