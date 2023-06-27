Серябкина рассказала о ревности мужа

Певица Ольга Серябкина рассказала в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой» о реакции мужа Георгия Начкебии на ее поклонников.

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Серябкина призналась, что муж не ревнует ее к поклонникам. По ее словам, Начкебия достаточно умный для такого.

«Обожаю эти фразы, но это реально так», — прокомментировала ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

В 2020 году Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия. Артистка тайно провела церемонию в Альпах, чтобы не привлекать внимания СМИ.

В 2021 году Серябкина родила сына. Мальчика назвали Лука. В январе 2023 года певица рассказала, каким растет ее сын. Она назвала Луку «чудесным ребенком», но с непростым характером. По словам звезды, малыш активный и упертый.