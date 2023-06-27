Ким Кардашьян заявила, что ее мать пила водку, чтобы справиться с воспитанием детей
Ким Кардашьян рассказала, что ее мать Крис Дженнер каждый день выпивала рюмку водки, чтобы справиться с воспитанием шестерых детей. Об этом бизнесвумен и звезда реалити рассказала в интервью Vogue Italia.
Говоря о трудностях родительства, 42-летняя Ким Кардашьян похвалила свою мать Крис Дженнер за воспитание шестерых детей «шестью большими личностями».
«Я так уважаю родителей и теперь не могу поверить в то, через что прошла моя мама», — сказала Ким Кардашьян.
Звезда, у которой четверо собственных детей от бывшего мужа Канье Уэста, призналась, что часто спрашивает Крис, как она справлялась с хаосом, который устраивали она и ее братья и сестры — Кортни, Хлоя, Роб, Кендалл и Кайли.
«Она просто отвечает: «Как ты думаешь, почему я пила водку в 5 часов каждый день?», — рассказала Ким.
Говоря о воспитании собственных детей, основательница Skims подчеркнула, что очень благодарна родным, которые всегда готовы прийти ей на помощь.
«Я чувствую себя такой счастливой и благословенной, что у меня есть помощь, но независимо от того, сколько помощи у тебя есть, твои дети хотят иметь маму, и ты должна быть единственной, кто решает все проблемы и ведет себя так, будто у тебя все в порядке», — подытожила Кардашьян.