Кардашьян заявила, что ее мать пила водку, чтобы справиться с воспитанием детей

«Я чувствую себя такой счастливой и благословенной, что у меня есть помощь, но независимо от того, сколько помощи у тебя есть, твои дети хотят иметь маму, и ты должна быть единственной, кто решает все проблемы и ведет себя так, будто у тебя все в порядке», — подытожила Кардашьян.