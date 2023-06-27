Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, как составляет свой гардероб
Ким Кардашьян призналась, что всегда ищет новые таланты в индустрии моды. Об этом звезда реалити-шоу рассказала в интервью итальянскому Vogue.
«Я люблю новые таланты. Мой стилист всегда ищет новые связи и бренды. Мы всегда прислушиваемся к улицам и смотрим, что там происходит, что все любят и носят», — сказала Ким Кардашьян.
Много лет за стиль звезды отвечал ее бывший супруг Канье Уэст. Он одевал ее на красные дорожки, в пресс-туры и для съемок реалити-шоу «Кардашьяны».
В интервью Кардашьян призналась, что после развода чувствует себя по-новому.
«Моя прежняя уверенность была обусловлена тем, что у меня был партнер, мнению которого я очень доверяла. Когда это происходит, ты как бы теряешь свою собственную уверенность», — сказала она.
Ким Кардашьян стала героиней нового выпуска итальянского Vogue. Автором фотографий Ким Кардашьян выступил итальянский фотограф Рафаэль Паваротти.