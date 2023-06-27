Ида Галич похвасталась сумкой за десятки тысяч рублей

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич похвасталась винтажным аксессуаром за десятки тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Речь идет о черной сумке Malice Pearl Christian Dior, которая выпускалась с 1990 по 2000 год. Стоимость такой модели составляет 1230 долларов (около 104 тысяч рублей).

На размещенном видео инфлюэнсерша позирует перед зеркалом в белой майке и брюках-карго. Ее образ дополняет упомянутое изделие люксового бренда.