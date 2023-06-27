Ратаковски вышла в кожаном плаще на голое тело

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на показе мужской линии одежде бренда Loewe в Париже. Соответствующее видео появилось на странице журнала i-D в TikTok.

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Так, 32-летняя манекенщица предстала перед публикой в кожаном оверсайз-плаще черного цвета на голое тело. При этом известно, что в понедельник, 26 июня, в городе температура воздуха достигала 34 градусов Цельсия.

Журналисты издания, в свою очередь, поинтересовались у знаменитости, как она переносит жару в таком наряде. «Очевидно, неуместно. Посмотри на меня. Я так сильно потею. Под этим я голая», — призналась звезда.