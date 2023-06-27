Самойлова призналась, что переживает за старшую дочь

Оксана Самойлова призналась, что переживает из-за старшей дочери: «Хочу, чтобы она оставалась малышкой»
Чужие дети растут не по дням, а по часам: 8-летняя Лея Самойлова в этом году окончила второй класс, а 11-летняя Ариела будто только вчера плакала из-за оценок, однако уже сегодня ведет собственную бьюти-рубрику на семейном YouTube-канале и красится не хуже профессиональных визажистов.
Впрочем, Оксана из-за новых увлечений старшей дочери испытывает не только тихую грусть, но и раздражение. Ариела на пороге переходного возраста и уже вовсю проявляет характер.
«Красится в 11 лет и считает себя очень взрослой. Меня это, конечно, бесит, и я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы», — поделилась переживаниями бизнесвумен.
Но Оксана не из тех, кто будет давить на ребенка материнской любовью, она понимает, что взросление неизбежно — остается только это принять. А сама Ариела за такое воспитание только благодарна. Считаем, что хороших людей должно быть много, поэтому полностью поддерживаем желание Оксаны стать мамой в пятый раз.
Оксана Самойлова призналась, что переживает из-за старшей дочери: «Хочу, чтобы она оставалась малышкой»
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