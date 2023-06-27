Самойлова призналась, что переживает за старшую дочь

Чужие дети растут не по дням, а по часам: 8-летняя Лея Самойлова в этом году окончила второй класс, а 11-летняя Ариела будто только вчера плакала из-за оценок, однако уже сегодня ведет собственную бьюти-рубрику на семейном YouTube-канале и красится не хуже профессиональных визажистов.

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Впрочем, Оксана из-за новых увлечений старшей дочери испытывает не только тихую грусть, но и раздражение. Ариела на пороге переходного возраста и уже вовсю проявляет характер.

«Красится в 11 лет и считает себя очень взрослой. Меня это, конечно, бесит, и я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы», — поделилась переживаниями бизнесвумен.