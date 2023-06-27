Мама Чеботиной рассказала, как воспитывает дочь

21 июня 2023 года журнал MODA topical совместно с ТДК «Смоленский пассаж» назвал имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2023».

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Одной из самых ярких наград стала номинация «Заботливая мама», которую вручили маме Люси Чеботиной. Специально для POPCAKE женщина рассказала, как находить общий язык с детьми и быть для них самой лучшей мамой.

«Мамой хорошей всегда быть сложно и не важно, какого ребенка. Коннект с наследником найти легко. Главное – не прессовать и находить общий язык. Тогда ребенок будет говорить, что у него на душе и делиться секретами. Не нужно обесценивать ребенка, а помогать решать проблемы, тогда у него будет доверие и дружба к матери», – поделилась секретами материнства Анна Чеботина.