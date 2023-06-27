Мама Чеботиной рассказала, как воспитывает дочь
21 июня 2023 года журнал MODA topical совместно с ТДК «Смоленский пассаж» назвал имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама Года 2023».
Одной из самых ярких наград стала номинация «Заботливая мама», которую вручили маме Люси Чеботиной. Специально для POPCAKE женщина рассказала, как находить общий язык с детьми и быть для них самой лучшей мамой.
«Мамой хорошей всегда быть сложно и не важно, какого ребенка. Коннект с наследником найти легко. Главное – не прессовать и находить общий язык. Тогда ребенок будет говорить, что у него на душе и делиться секретами. Не нужно обесценивать ребенка, а помогать решать проблемы, тогда у него будет доверие и дружба к матери», – поделилась секретами материнства Анна Чеботина.
К слову, на мероприятии присутствовала и сама Люся. Дочь не осталась в стороне. Специально для гостей премии Люся спела и произнесла самые добрые и чуткие слова в адрес своей мамы.