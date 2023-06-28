Дочь Шварценеггера вспомнила из детства случай с отцом-звездой
Дочь известного актёра Арнольда Шварценеггера, Кэтрин Шварценеггер, рассказала, как отец однажды повёз её в школу на хаммере, у которого не было ни окон, ни дверей, ни крыши. В тот момент Кэтрин ощутила неловкость.
По её словам, она попросила отца в следующий раз поехать на минивэне, поскольку действительно чувствовала себя странно.
Помню, как однажды мой папа отвёз меня в школу на хаммере, у которого не было окон, дверей и крыши. Я была в смятении. Он подъезжал к месту, а я сказала: «Не мог бы ты, пожалуйста, высадить меня на улице? Почему мы не могли просто взять минивэн?». Он мне просто не совсем нравился.
Несмотря на неловкие ощущения, со временем, когда Кэтрин выросла, парни в школе стали больше обращать на неё внимание, поскольку знали, кто её отец.