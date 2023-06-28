Дочь Шварценеггера вспомнила из детства случай с отцом-звездой

Помню, как однажды мой папа отвёз меня в школу на хаммере, у которого не было окон, дверей и крыши. Я была в смятении. Он подъезжал к месту, а я сказала: «Не мог бы ты, пожалуйста, высадить меня на улице? Почему мы не могли просто взять минивэн?». Он мне просто не совсем нравился.