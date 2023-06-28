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Ксения Бородина жестко ответила косметологу, который обвинил ее в пластике, и рассказала, какие процедуры делала на самом деле

За 20 лет карьеры на телевидении у ведущей «Дома-2» к критике развился иммунитет, но иногда на нее просто невозможно не отреагировать. Например, когда бьюти-эксперты, к которым Ксения Бородина не обращалась, делают в Сети разбор ее внешности.

Бородина жестко ответила косметологу, который обвинил ее в пластике
© Super.ru

«Очередная горе-косметолог отметила меня, в связи с чем я увидела, что она несет вообще», — начала гневный монолог невольная участница выяснений.

Девушка, которой не посчастливилось быть замеченной, сняла видео из двух частей, в которых описала все трансформации ведущей: от косметических до хирургических.

Начало разбора Ксения еще понять может: инстаспециалист перечислила процедуры, о которых та уже открыто рассказывала.

«Ботокс, биоревитализацию, увлажнение — да, но никаких филлеров я не делала, но доказывать бегать я не буду», — отметила Ксения. А когда речь зашла о пластических операция, она взорвалась. В видеоразборе была упомянута процедура по изменению формы лба, чего звезда, как она уверяет, не делала, более того — не считает нужным делать.

Отмечать профиль некомпетентного специалиста Ксения не стала, но объяснила, по какому критерию таких определить:

«Пожалуйста, будьте аккуратнее и опасайтесь этих идиоток. На мой взгляд, нет времени у нормальных косметологов и больших профессионалов в этой области рилсами заниматься». И не поспоришь.