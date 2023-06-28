Бородина жестко ответила косметологу, который обвинил ее в пластике

«Ботокс, биоревитализацию, увлажнение — да, но никаких филлеров я не делала, но доказывать бегать я не буду», — отметила Ксения. А когда речь зашла о пластических операция, она взорвалась. В видеоразборе была упомянута процедура по изменению формы лба, чего звезда, как она уверяет, не делала, более того — не считает нужным делать.