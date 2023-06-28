Катя Конасова с сарказмом высказалась про интервью Лерчек и ее супруга
Валерия и Артем находились под домашним арестом, им было запрещено пользоваться интернетом. Однако супруги смогли дать интервью актеру Вячеславу Манучарову.
Блогер Катя Конасова занимается расследованиями и не смогла остаться в стороне после публикации беседы предпринимателей. По словам блогера-разоблачителя, она и поклонники четы Чекалиных ждали, что те расскажу о своих слабых сторонах в бизнесе, которые привели к неуплате налогов.
«Вместо сенсации мы услышали оправдания достойное учеников начальной школы «Оно это… Само как-то получилось», - высказала свое мнение Катя в своем новом ролике.
Лерчек уверяла, что они с супругом не разрабатывали специальные схемы для ухода от уплаты налогов и не знали, как работает система в России.
Однако Конасова напомнила, что супруги закончили Высшую школу бизнеса МГУ. При этом Валерия являлась магистрантскойфакультета бухгалтерского учета. Это значит, что Валерия не могла не знать тонкости работы с налогами.