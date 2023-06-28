Модель Мамаева опубликовала фото в купальнике после пластики ягодиц

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева, модель Алана Мамаева опубликовала серию фотографий с отдыха в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях.
На новых фотографиях она снялась в розовом бикини российского бренда и показала фигуру после пластической операции. Модель позировала у бассейна и подчеркнула, что ей нельзя мочить швы после пластики.
В конце мая Алана Мамаева сделала подтяжку ягодиц и замену имплантов. После сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц — отвисание ягодиц, потеря плотности и округлости форм. По словам модели, операция была довольно сложной.
Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.