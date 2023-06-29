53-летняя Наоми Кэмпбелл стала матерью во второй раз

«Чудесная малышка выбрала меня в матери. Я горжусь, что в моей жизни появилась эта милая душа, нет слов, чтобы описать ту вечную связь, которая теперь есть у нас, мой ангел. Большей любви не существует», — написала она, показав фото с ножками новорожденной.