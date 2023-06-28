Кристина Асмус показала лицо без макияжа

«Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность. Ну, ладно, только чуть карандаша для губ, наращенные ресницы и еще этот доширак на голове», — подписала звезда пост, который набрал более 20 тысяч лайков.