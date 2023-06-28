Странные просьбы российских звезд на гастролях

Организаторы концертов как никто близко знакомы с капризами и причудами российских звезд. Оказывается, что порой артисты выдвигают довольно странные требования.

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Например, 29-летний Егор Крид требующий в своем райдере охрану из 20 человек, не выйдет из машины, если на территории появится кто-то посторонний. Певец боится, что его кто-нибудь увидит:

«Однажды выходя, он увидел уборщицу, из-за нее вернулся в автомобиль, чтобы не идти мимо нее» — рассказывает концертный организатор.

Также с особой осторожностью к своей личности относится и рэпер Баста. Он требует от организаторов охрану из двух человек с оружием.

А вот исполнительница хита «На Титанике» просит в райдере отдельный туалет, домашние тапочки и дежурство кареты скорой помощи.

Ольга Бузова к примеру, после выступления просит передать цветы подаренные поклонниками в храм.

Кроме этого, звезда просит фанатов и прессу не обсуждать с ней других коллег, тем самым намекая, что она одна звезда на небосклоне отечественного шоу-бизнеса.

К наиболее «жестким» требованиям организаторы относят Юрия Антонова. Советский артист, выдвигая условия для выступления, просит пару бутылок дорогостоящего вина, цена одной доходит до сорока тысяч рублей:

«Без них он не выйдет к зрителям. А если не удается найти тот самый напиток, то артист берет наличкой» — говорит концертник.