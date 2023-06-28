Дилара Зинатуллина, которая развелась с рэпером Моргенштерном*, дала почву для слухов о новом романе. Об этом пишет Super.

Издание сообщает, что с закрытой вечеринки TikTok-блогера Юлии Гаврилиной Зинатуллину забрал блогер Слава Бустер. Дилара поцеловала его, когда села в машину, и они отправились к ней домой.

Super пишет, что Бустер живет вместе с Зинатуллиной, хотя пара отрицает, что между ними романтические отношения. Блогеров часто видят в квартире Дилары.

Зинатуллина развелась с Моргенштерном из-за трещины в отношениях после свадьбы. Она не держит на него обид и уважает. По словам Моргенштерна, поводом для разлада стало разное понимание любви. Рэпер не считает физическую измену предательством, а Дилара придерживается другого мнения.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом