Котова рассказала о разводе с мужем

Актриса Анна Котова приоткрыла завесу тайны над разводом, который произошел еще год назад. Она была 10 лет замужем за музыкантом Иваном Дерябиным и носила двойную фамилию. Именно исчезновение второй части фамилии в титрах натолкнуло поклонников на выводы о расставании супругов.

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По словам актрисы, нельзя сказать, что пара осталась друзьями, но расставание можно назвать мирным.

"Мы расстались до съемок "Бэби-тура", сериал никак на это не повлиял. Разошлись без скандалов, тихо-спокойно. Наверное, правильнее сказать, достойно. Уже понимаешь, что тебя ждет впереди что-то новое. И это - не конец жизни!" - поделилась актриса с "Вокруг ТВ".