Хилькевич анонсировала выход своей первой песни

По словам Хилькевич, она давно движется в музыкальном направлении. В первое время звезда чувствовала неуверенность в своем вокальном исполнении, но с каждым днем собственное исполнение ее устраивало все больше. Теперь она наконец готова представить пользователям венец своего музыкального творения.