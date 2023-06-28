Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич анонсировала выход своей первой песни
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала о том, что увлеклась исполнением песен. Актриса представила свою дебютную композицию.
По словам Хилькевич, она давно движется в музыкальном направлении. В первое время звезда чувствовала неуверенность в своем вокальном исполнении, но с каждым днем собственное исполнение ее устраивало все больше. Теперь она наконец готова представить пользователям венец своего музыкального творения.
«Я стала получать настоящее наслаждение от процесса записывания и исполнения песни»,— подытожила Хилькевич.
Отметим, что стиль дебютной песни Хилькевич напоминает поп-фолк, для которого присущи современные аранжировки народных песен. В тембре актрисы преобладают характерные народные нотки, которые вплетаются в ритмически синкопированные тексты.