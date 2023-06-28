«Ты точно все потерял»: жена Гуфа заявила о разводе

«Ты точно все потерял»: жена рэпера Гуфа заявила о разводе с супругом из-за слитой переписки
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный широкой публике под псевдонимом Гуф, оказался в центре скандала, вспыхнувшего между ним и его первой женой блогершей Айзой-Лилуной Ай и нынешней супругой Юлией Королевой.
"Я подаю на развод. Теперь ты точно все потерял. Зачем ты ей рассказал про проект? Ненавижу тебя из-за этого. Никогда не попадайся мне на глаза", — написала Королева в социальных сетях мужу, который опубликовал скриншот переписки.
Также нынешняя пассия Долматова язвительно предложила ему «позвонить Азизе», пытаясь лишний раз таким образом уколоть мужа. Больше всего Королевой не понравилось то, что Гуф вынес их частный конфликт на всеобщее обозрение. Юлия уже просила Алексея не публиковать личные сообщения, однако он не последовал ее просьбе.
"Видимо, Тина тебе тоже не нужна. Так смешно, что вам с ней все в социальные сети выставить надо. Наверное, чтобы на интервью позвали", — съязвила супруга исполнителя.
15 июня стало известно, что Айза-Лилуна Ай собирается судиться с Гуфом из-за чувств их сына Сэма.