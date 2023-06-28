«Ты точно все потерял»: жена Гуфа заявила о разводе

"Я подаю на развод. Теперь ты точно все потерял. Зачем ты ей рассказал про проект? Ненавижу тебя из-за этого. Никогда не попадайся мне на глаза", — написала Королева в социальных сетях мужу, который опубликовал скриншот переписки.