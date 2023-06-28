Как и сколько зарабатывают дети российских звезд

Виталий Гогунский

Единственная наследница актера исполнившего роль Кузи из «Универа» — Милана, гордится, что без отцовской помощи стала звездой в свои 13 лет. Правда свой путь в шоу-бизнесе юная певица начала еще раньше, чем пойти в первый класс.

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Мама девочки неоднократно рассказывала, что Гогунский не оказывал финансовой поддержки своей дочери после развода. Однако, несмотря на это, Милана уже заработала на элитную квартиру и загородный дом.

Юное дарование активно развивает свою карьеру, выпускает песни и клипы, собирает полные концертные залы, зарабатывает больше знаменитого отца и не поддерживает с ним связь.

Джиган и Самойлова

Звездная семья воспитывает четверо детей. Успешная мама-блогер стала для своих наследником примером. Старшая дочь Джигана и Оксаны – Ариела, в 11 лет уже занимается бизнесом. Она собирает боксы с косметикой и продает их. Такая бизнес-идея приносит дочери рэпера около 20 тысяч рублей в неделю.

Такому доходу позавидует даже взрослый. А как известно, дети звезд еще увлечены созданием и развитием собственного блога в интернете. Самойлова уверена, что через несколько лет канал ее трех дочерей взлетит в топ.

Сергей Жуков

Солист «Руки Вверх» приобщает детей к семейному бизнесу в собственную кондитерскую. К примеру, младшие помогают расписывать пряники, за что получают не большие но деньги, а старшие – играют в театре за зарплату.

13-летний Энджел Жуков кроме этого еще занимается дубляжом, получая за это приличные суммы: «За озвучивание 26 передач он заработал 100 тысяч рублей. Из них 40 он дал бабушке и дедушке на отдых, а остальные отдал папе с мамой» — с гордостью заявляет артист.

Юлия Барановская

У многодетной Юлии Барановской также подрастает достойная смена. К примеру, старший сын от Аршавина – Артем, играет в театре, работает на телевидении ведущим, а также его заказывают для проведения детских мероприятий.