Юлианна Караулова вспомнила свой выпускной

„Меня, на самом деле, обманули, сказали, что туда не пройдешь, очень много людей, толкучка. И я в итоге смотрела все в телетрансляции, — рассказала Караулова. — Но я прошлась по площади, видела выпускников. Они классные, красивые. И, конечно, в Петербурге совсем другие люди. Я шла мимо, а мне кто-то кричал: 'Юлианна! Я вас люблю!“».