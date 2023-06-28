Юлианна Караулова вспомнила свой выпускной
Сейчас в России проходит череда выпускных вечеров. Вот и Юлианна Караулова спела для выпускников на Дворцовой площади Северной столицы. Грандиозный праздник «Алые паруса» навеял артистке воспоминания о собственном выпускном. О выступлении и днях былых она рассказала в эфире «Авторадио».
Как оказалось, не все детали своего выпускного сохранились в памяти певицы. Например, Юлианна уже не совсем уверена, кто именно пел тогда для них самих.
«Если не изменяет память, выступала певица Акула. Просто это такой возраст, когда кажется, что ты максимально крутой. И мы с друзьями, такие крутые, не стали слушать концерт, а пошли своей компанией сидеть где-то в углу», — объяснила артистка.
Зато Юлианна помнит, в чем именно она была на празднике по случаю окончания школы. «У меня было желтое платье миди, я потом в нем выступала на „Фабрике звезд“, пела дуэт с Муратом Насыровым, — рассказала Юлианна. — И потом, кстати, в нем я встречала 18-летие. Платье отработало по полной."
„Это моя большая давняя мечта, и наконец-то она претворилась в жизнь. Я ехала в поезде и до последнего не верила, что это все-таки произойдет. Но все случилось. Было великолепно — сумасшедшая энергия, драйв, тысячи, миллионы глаз смотрели на нас, выступающих на сцене. Просто мурашки по коже“, — поделилась артистка с ведущими шоу „Мурзилки Live“.
А вот увидеть своими глазами корабль с алыми парусами певице не довелось, любовалась только на экране.
„Меня, на самом деле, обманули, сказали, что туда не пройдешь, очень много людей, толкучка. И я в итоге смотрела все в телетрансляции, — рассказала Караулова. — Но я прошлась по площади, видела выпускников. Они классные, красивые. И, конечно, в Петербурге совсем другие люди. Я шла мимо, а мне кто-то кричал: 'Юлианна! Я вас люблю!“».