$85.05+0.3993.14+0.84

Модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд стали родителями в четвертый раз

В семье модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда родился сын. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями в четвертый раз
© Globallookpress.com

Известно, что мальчик родился при помощи суррогатной матери. В своих социальных сетях Тейген обратилась к женщине:

"Мы хотим поблагодарить тебя за этот невероятный подарок, который ты сделала нам, Александра. И мы счастливы сказать всему миру, что он с нами, с именем, навеки связанным с тобой — Рен Александр Стивен".

Буланова прокомментировала слухи о беременности

Около пяти месяцев назад модель родила при помощи кесарева сечения дочь Эсти Максин. В семьей Тейген и Лендженда также растут семилетняя дочь и пятилетний сын.

Ранее у 42-летней Равшаны Курковой родилась дочь.

Рамблер: главные новости