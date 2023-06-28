Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями в четвертый раз

Модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд стали родителями в четвертый раз
В семье модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда родился сын. Об этом пара сообщила в социальных сетях.
Известно, что мальчик родился при помощи суррогатной матери. В своих социальных сетях Тейген обратилась к женщине:
"Мы хотим поблагодарить тебя за этот невероятный подарок, который ты сделала нам, Александра. И мы счастливы сказать всему миру, что он с нами, с именем, навеки связанным с тобой — Рен Александр Стивен".
Около пяти месяцев назад модель родила при помощи кесарева сечения дочь Эсти Максин. В семьей Тейген и Лендженда также растут семилетняя дочь и пятилетний сын.
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