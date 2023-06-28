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Актриса Моника Беллуччи призналась в любви режиссеру Тиму Бертону

Актриса Моника Беллуччи подтвердила слухи о романе с режиссером Тимом Бертоном. Подробностями звезда поделилась в интервью журналу Elle France.

Моника Беллуччи призналась в любви Тиму Бертону
© Globallookpress.com

Беллуччи отметила, что рада, то встретила Тима Бертона.По ее словам, это одно из тех знакомств, которые редко случаются в жизни:

"Я знаю этого человека, я его люблю".

Моника Беллуччи может появиться в сиквеле "Битлджуса"

Актриса также рассказала, что ей нравится режиссерское видение Бертона:

"Мне нравится его сказочный мир, в котором монстры добры, как будто мы можем превратить свои темные стороны во что-то светлое, всепрощающее. Фильмы Тима Бертона много об этом говорят".

Ранее Моника Беллуччи обнажилась для съемки в журнале.

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