Моника Беллуччи призналась в любви Тиму Бертону

Актриса Моника Беллуччи призналась в любви режиссеру Тиму Бертону
Актриса Моника Беллуччи подтвердила слухи о романе с режиссером Тимом Бертоном. Подробностями звезда поделилась в интервью журналу Elle France.
Беллуччи отметила, что рада, то встретила Тима Бертона.По ее словам, это одно из тех знакомств, которые редко случаются в жизни:
"Я знаю этого человека, я его люблю".
Актриса также рассказала, что ей нравится режиссерское видение Бертона:
"Мне нравится его сказочный мир, в котором монстры добры, как будто мы можем превратить свои темные стороны во что-то светлое, всепрощающее. Фильмы Тима Бертона много об этом говорят".
Рамблер: главные новости