Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась фото в бикини и порадовала фанатов

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 42-летняя манекенщица позирует в бикини фиолетового цвета, стоя в бассейне и демонстрируя при этом подтянутую фигуру. Ее образ дополняют серебряные браслеты и солнцезащитные очки. Кроме того, для съемки бывший «ангел» Victoria's Secret распустила свои волосы.

«Рай у бассейна», — подписала звезда пост, который набрал почти 20 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом женщины, о чем принялись писать в комментариях.

«Райская красота», «Самая красивая на планете», «Присутствие ангелов видимо включено в посещение этого бассейна», «Все мужчины о тебе мечтают», а женщины завидуют», «Совершенная красота», — высказывались они.