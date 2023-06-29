Джулия Фокс снялась в рекламе косметики с БДСМ-атрибутикой

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в откровенной рекламе новой коллекции косметики бренда ISAMAYA. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

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Так, 33-летняя знаменитость предстала перед камерой в комплекте нижнего белья, состоящем из металлического бюстгальтера и кожаных трусов с цепями. При этом ее образ дополнил пирсинг на губах и бровях.

На размещенных кадрах звезда запечатлена прикованной к прозрачной стене. В середине ролика к манекенщице подошла женщина, одетая в БДСМ-атрибутику, и начала делать ей макияж.