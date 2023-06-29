Фанаты довели Филиппа Киркорова до слез: видео

Вчера поклонники довели Филиппа Киркорова до слез. Прямо перед журналистами на мероприятии по случаю ребрендинга лейбла RockFam, который теперь называется Rocket Records. Нет, ничего страшного не произошло: просто фанаты преподнесли артисту в подарок его портрет, поп-король расчувствовался так, что пришлось доставать носовые платочки.
Итак, мастер, работавший над картиной в течение месяца, изобразил Филиппа Бедросовича на отрезе кожи в наряде-мантии любимого бренда певца Dolce & Gabbana. Не знаем, что больше растрогало Киркорова — роскошный костюм или императорская корона, которой увенчал его голову художник, но слезы не заставили себя долго ждать:
«Не могу сдержать эмоций. Наверное, это возраст, да? Честно, ребят, ну просто нереально. Это так красиво и, главное, так похоже! Так трогательно! В это циничное время, когда потеряны ценности человеческого общения, отношений, внимание бесценно…»
Филипп Бедросович еще долго не мог прийти в себя и не выпускал из рук салфетки:
«Глаза на мокром месте. Очки не спасают… Не стесняюсь своих чувств, потому что я такой, какой есть: открытый к людям, к жизни. Про меня столько всего говорят, пишут, и сегодня будут писать. Пишут, чего нет… Дело в том, что я не стесняюсь своих эмоций, счастья, печали. Лучше радоваться, пускать слезу счастья от гордости за своих детей, за то, что я воспитал достойную смену, когда ребята оценивают мой труд, мои заслуги перед Отечеством — для меня это самое главное»
Признаться, мы сами чуть не расплакались. Трогательно, ничего не скажешь!