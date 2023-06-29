Фанаты довели Филиппа Киркорова до слез: видео

«Глаза на мокром месте. Очки не спасают… Не стесняюсь своих чувств, потому что я такой, какой есть: открытый к людям, к жизни. Про меня столько всего говорят, пишут, и сегодня будут писать. Пишут, чего нет… Дело в том, что я не стесняюсь своих эмоций, счастья, печали. Лучше радоваться, пускать слезу счастья от гордости за своих детей, за то, что я воспитал достойную смену, когда ребята оценивают мой труд, мои заслуги перед Отечеством — для меня это самое главное»