Айза рассказала о самочувствии на фоне скандала с Гуфом и его женой

Еще 17 мая (мы запомнили) блогерша решила поставить точку в созависимых отношениях с Гуфом, но эмоции и непреодолимое чувство справедливости все-таки взяли верх. Вчера Айзу-Лилуну Ай потянуло на публичные откровения после того, как она накануне пообщалась с бывшим супругом и его женой.

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Все закончилось тем, что Юлия Королева снова захотела подать на развод и загремела в больницу, о чем она поспешила сообщить подписчикам. А вот Айза перевела дух и достойно объяснилась перед теми, кто следил за развитием событий.

Блогерша подчеркнула, что не страдает, собственно, как и ее сын Сэм, из-за которого они с Гуфом и скандалят. Мальчик, по ее словам, если захочет, разберется в отношениях с отцом самостоятельно, а она сделает все возможное, чтобы ему было комфортно.