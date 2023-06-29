Кейт Миддлтон оказалась родственницей своего мужа Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон были связаны родственными узами еще задолго до бракосочетания. Выяснилось, что предки принцессы Уэльской принадлежали тому же роду, что и прародители покойной Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Также стало известно, что дальние родственники супруги наследника британского престола владели угольными шахтами. Впоследствии дело пошло на спад, возникли финансовые трудности, и месторождения перешли во владения королевской династии Боуз-Лайон. В результате бывшие собственники стали трудиться на потомков Елизаветы II.

Предполагается, что Сэр Томас Коньерс – тот самый предок Кэтрин Миддлтон, который проживал в XVIII веке и последним владел шахтами.