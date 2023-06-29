Кейт Миддлтон оказалась родственницей своего мужа Уильяма

Кейт Миддлтон оказалась дальней родственницей своего супруга принца Уильяма
Принц Уильям и Кейт Миддлтон были связаны родственными узами еще задолго до бракосочетания. Выяснилось, что предки принцессы Уэльской принадлежали тому же роду, что и прародители покойной Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Также стало известно, что дальние родственники супруги наследника британского престола владели угольными шахтами. Впоследствии дело пошло на спад, возникли финансовые трудности, и месторождения перешли во владения королевской династии Боуз-Лайон. В результате бывшие собственники стали трудиться на потомков Елизаветы II.
Предполагается, что Сэр Томас Коньерс – тот самый предок Кэтрин Миддлтон, который проживал в XVIII веке и последним владел шахтами.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какой талант сын Кейт и Уильяма унаследовал от Карла III и принца Филиппа.