Врач рассказала о вреде для здоровья картошки с винегретом

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям от 50 лет отказаться от жареной картошки и винегрета.

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Она отметила, что картофель, жаренный на масле, термически обработанные морковь и свёкла не несут никакой пользы людям в возрасте за 50. У крахмалистых овощей, таких как картофель, высокий гликемический индекс, а свёклу и морковь лучше есть в сыром виде.

Также Соломатина порекомендовала тем, кто старше 50, полностью отказаться от жарки пищи на масле. Также для людей старше 50 вредны солёные овощи.

При этом диетолог подчеркнула, что дело не столько в возрасте, сколько в состоянии здоровья: многие болеют диабетом и в 30. Поэтому, если человеку исполнилось 50, это не значит, что обязательно нужно начать себя во всём ограничивать.

Крахмалистые овощи, в частности картошка, могут нанести вред здоровью, особенно, если она жаренная или запечённая. У нее высокий гликемический индекс. Также термически обработанная свёкла или морковь, например, в винегрете не несёт в себе пользы для людей после 50 лет. В сыром виде морковь и немного свёклы будут полезны. Елена Соломатина Врач-диетолог