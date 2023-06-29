Невеста богатейшего человека снялась в бикини за четыре тысячи рублей

Американская репортерша Лорес Санчес и возлюбленная богатейшего человека в мире Джеффа Безоса снялась в дешевом бикини. На соответствующее фото обратило внимание издание PageSix.

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Журналисты отметили новый снимок 53-летней предполагаемой невесты миллиардера, которым она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На размещенном кадре телезвезда предстала в вязаном раздельном купальнике итальянского бренда Tezenis, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов. При этом известно, что стоимость данного плавательного костюма составляет 54 доллара (4,6 тысячи рублей).

Помимо этого женщина примерила белую удлиненную рубашку и солнцезащитные очки. Свой образ она дополнила прической с собранными наверх волосами. «Лето без фильтров», — подписала она пост.