Седокова похвасталась фигурой в пикантном нижнем белье
Знаменитость раскрыла свой «маленький секрет».
Певица Анна Седокова является обладательницей пышных форм, которыми она периодически хвастается в личном блоге. Вот и сейчас артистка порадовала поклонников пикантным видео.
На выложенном ролике Анна сначала показывает себя в рубашке свободного кроя и широких спортивных штанах. Затем исполнительница предстает в черном нижнем белье и сетчатых чулках.
«У каждой девушки в оверсайз есть маленький секрет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост певица.
Womanhit
Поклонники Седоковой пришли в восторг от увиденного. Они не раз отмечали, что у знаменитости роскошная фигура, о которой можно только мечтать.