Седокова похвасталась фигурой в пикантном нижнем белье

Знаменитость раскрыла свой «маленький секрет».

© Womanhit

Певица Анна Седокова является обладательницей пышных форм, которыми она периодически хвастается в личном блоге. Вот и сейчас артистка порадовала поклонников пикантным видео.

На выложенном ролике Анна сначала показывает себя в рубашке свободного кроя и широких спортивных штанах. Затем исполнительница предстает в черном нижнем белье и сетчатых чулках.

«У каждой девушки в оверсайз есть маленький секрет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост певица.

Womanhit