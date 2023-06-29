"Несут то, что внутри»: финалистка "Миссис Glam Мира" о хейтерах

По словам Бочаровой, получив пять корон, она привыкла к негативному отношению. Раньше хейт ее задевал и ей было интересно, почему люди позволяют себе подобные, к тому же несправедливые высказывания. Сейчас относится к таким словам спокойно, они ее не задевают:

Дарья Бочарова рассказала, что постоянно работает над собой: еще лет пять назад была мамой двоих детей в декрете, время на уход за телом оставалось не всегда. Сейчас Дарья тренируется в тренажерном зале и следит за питанием, поскольку у нее есть склонность к полноте. Она уверена, что любовь к себе и забота о себе отражаются на внешности, на том, как человека воспринимают другие.