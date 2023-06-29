Григорий Лепс рассказал, как развлекается в свободное время

«Рыбалку и охоту не люблю, но могу посмотреть какой-нибудь исторический сериал, основанный на реальных событиях. Удовольствий настолько много, и у людей они бывают разными. У любителя выпить — это процедура. Как у меня. Ему доставляет удовольствие нажраться. Ну такое тоже бывает», — посмеялся Лепс.

Вместе с этим музыкант уточнил, что свободного времени у него бывает достаточно мало. По словам певца, с утра он бегает и занимается спортом, после этого занимается делами или поет, если запланировано выступление или запись. При этом артист подчеркнул, что ему не нравится ездить на охоту или рыбалку. Лепс признался, что пробовал сидеть на диетах. Однако, по словам исполнителя, лучшая диета для него — меньше есть.