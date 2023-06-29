Разведенного Арми Хаммера застали в компании бывшей девушки

Американского актера Арми Хаммера, известного главными ролями в фильмах "Агенты А.Н.К.Л." и "Зови меня своим именем", заметили в компании бывшей девушки Лизы Переймы. Об этом сообщает издание Page Six.

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Папарацци застали бывших возлюбленных во время ланча в одном из ресторанов на популярном итальянском курорте Портофино. Арми и Лиза сидели друг напротив друга за столом и трапезничали.

Актер несколько раз привставал с места и тянулся к своей спутнице за поцелуем. Журналисты также застали момент, когда девушка погладила молодого человека по лбу. Закончив с обедом, они покинули заведение, держась за руки.

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Известно, что Хаммер и Перейма встречались в 2021-м году. О голубоглазой блондинке мало что известно, так как она старается вести тихий образ жизни.

Примечательно, что брак Арми Хаммера с актрисой Элизабет Чемберс был официально расторгнут всего неделю назад. Звезды объявили о расставании вскоре после обвинений актера в том, что он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении женщин, с которыми встречался. У бывших супругов есть двое общих детей: 8-летняя Харпер и 6-летний Форд.