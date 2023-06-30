Хайди Клум ответила на слухи о беременности

Немецкая супермодель Хайди Клум ответила на слухи о пятой беременности фотографиями в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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50-летняя Хайди Клум выложила в социальных сетях серию фотографий с отдыха в Италии. На опубликованных снимках супермодель предстала в бейсболке, солнцезащитных очках и бикини за рулем моторной лодки. В кадр также попал ее муж, гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, который младше нее на 17 лет.

«Романтический отпуск», — подписала Клум.

На прошлой неделе супермодель заподозрили в пятой беременности. Поводом для слухов об интересном положении Клум послужили папарационные фотографии, на которых Каулитц держался за ее живот.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.