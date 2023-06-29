Психолог объяснил желание Киркорова омолодиться

Филипп Киркоров увлекся пластикой, чтобы расширить свою целевую аудиторию, считает психолог Андрей Зберовский. Такое мнение он высказал в беседе с «Пятым каналом».

© Lenta.ru

Специалист объяснил, что поклонникам творчества 56-летнего поп-исполнителя не стоит переживать, что тот изуродует себя до неузнаваемости бесчисленными пластическими операциями. Чрезмерное желание Киркорова омолодиться обусловлено не психологическими проблемами, а прагматизмом и коммерческим расчетом. По мнению Зберовского, певец просто хочет стать интереснее для молодежи и повысить свою узнаваемость среди людей 20-30 лет.

Психолог уверен, что для Киркорова решение изменить имидж и сделать липосакцию, абдоминопластику и еще ряд эстетических операций было совершенно верным, так как это оправдано коммерчески.