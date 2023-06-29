Звезда «Универа» рассказала, как переживала разлуку с детьми на шоу «Выжить в Дубае»

«В любой момент, когда мне хотелось соскочить и уехать домой, я вспоминала слова мужа, да и ребята со мной тоже разговаривали. Были периоды, когда меня совсем накрывало, и я чувствовала себя оторванной от людей, близких мне. Мне, конечно, хотелось убежать в свою пещерку, но это было проявление слабости, которой на этом проекте нет места», — поделилась звезда.