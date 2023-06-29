38-летняя экс-солистка SEREBRO Серябкина показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в социальных сетях.
38-летняя Ольга Серябкина сняла видео, в котором показала, как по этапам наносит макияж. В начале ролика певица предстала перед камерой без косметики на лице и без укладки. Перед публикацией звезда не добавляла фильтров и фотошопа. Она позировала в базовой белой футболке. Затем она нанесла тональный крем, тушь и средство для губ.
Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».