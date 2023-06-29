38-летняя экс-солистка SEREBRO Серябкина показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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38-летняя Ольга Серябкина сняла видео, в котором показала, как по этапам наносит макияж. В начале ролика певица предстала перед камерой без косметики на лице и без укладки. Перед публикацией звезда не добавляла фильтров и фотошопа. Она позировала в базовой белой футболке. Затем она нанесла тональный крем, тушь и средство для губ.