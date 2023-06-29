Назван любимый стиль Кейт Миддлтон в одежде

Журналисты Page Six назвали текущий любимый стиль одежды принцессы Уэльской Кэтрин. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

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Выяснилось, что Кейт Миддлтон начала появляться на публике в нарядах эстетики Barbiecore, вдохновленной дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. По словам редакторов, для указанного течения характерны предметы гардероба различных оттенков розового и неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов.

Так, например, жена принца Уильяма посетила шоу Chelsea Flower в пастельном платье длины макси бренда Me + Em. В музее Foundling Museum знаменитость появилась в розовом брючном костюме марки Alexander McQueen, а для посещения свадьбы крон-принца Хусейна бин Абдаллы и Раджвы аль-Сайф она предпочла платье Elise Saab аналогичного цвета.

Папарацци также запечатлели Миддлтон в блестящем платье Jenny Packham на той же церемонии бракосочетания, а для открытия музея Victoria and Albert Museum’s Young V&A монаршая особа выбрала розовое платье Beulah в сочетании с лодочками белого цвета.