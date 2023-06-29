Настя Крайнова вспомнила о самом постыдном случае на сцене

«Они (колготки) порвались и во время моего выступления стали потихоньку сползать. Это был такой дурдом. Я уже и так придерживала, и так. Это было невозможно. Ощущение на экране было такое, что у меня внезапно появились чулки на ногах», — рассказала звезда.