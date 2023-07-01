Жена Бибера показала фигуру в корсете и коротких шортах

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер показала фигуру в откровенном летнем образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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26-летняя Хейли Бибер снялась в черном атласном корсете и коротких джинсовых шортах. Образ дополнили белые носки, ботинки и солнцезащитные очки. Перед камерой она позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Хейли замужем за 29-летним канадским певцом Джастином Бибером. Звезды поженились в 2018 году. В прошлом месяце Хейли обвинили в насмешке над Селеной, в результате чего Бибер подверглась буллингу в социальных сетях.

В июне 2022 года Хейли Бибер выпустила линию средств по уходу за кожей. Бренд получил название Rhode Skin. В ассортименте марки было всего три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Упаковка косметических средств минималистична, а каждый продукт стоит около $30.